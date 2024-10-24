Матч сборных России и Брунея пройдет в Краснодаре вместо Сочи

Стало известно, где может пройти товарищеский матч сборных России и Брунея.

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Российский футбольный союз (РФС) выбрал для организации игры арену в Краснодаре. Об этом сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что ранее приоритетным городом для организации товарищеского матча российской команды с Брунеем был Сочи, однако в РФС были обеспокоены состоянием газона на стадионе «Фишт», из-за чего матч в итоге было принято решение перенести в Краснодар. Также в качестве альтернативы рассматривался перенос игры на стадионы Москвы или в Нижний Новгород.

Сборная России во время паузы в РПЛ на международные матчи сыграет против Брунея 15 ноября. 19 ноября у российской команды запланирована игра с командой Сирии, которая будем проведена в Волгограде.

С конца февраля 2022 по решению ФИФА и УЕФА все российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную. В последние два года команда под руководством главного тренера Валерия Карпина проводила только товарищеские матчи с рядом африканских и азиатских стран, а в 2024 году сыграла со сборной Сербии (4:0), Беларуси (4:0) и Вьетнама (3:0).