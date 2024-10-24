В ОАЭ оценили проведение матча со сборной России по футболу

Футболисты сборной ОАЭ будут счастливы провести товарищеский матч с командой России, однако это возможно при договоренности федераций.

Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Главного управления спорта ОАЭ Ганим Аль Хаджери.

"ОАЭ сотрудничают с Россией во всех аспектах, в том числе по футболу, вы знаете, что наш президент был в России, - сказал Аль Хаджери. - Это говорит о том, что мы сотрудничаем со многими командами, со многими игроками из России, которые играют в ОАЭ. И я уверен, что если между федерациями будет налажено сотрудничество, они будут очень счастливы провести матч". "Много команд проводят сборы в России. Они находятся в Казани. Мы участвовали в Играх БРИКС в Казани. Я думаю, что это вопрос федераций и их расписания", - добавил собеседник агентства.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.