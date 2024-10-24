Сборная России сохранила позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 34-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На счету сборной России 1 508 очков. В октябре национальная команда не участвовала в товарищеских матчах. Во время октябрьского сбора игроки сборной провели открытую тренировку с участием детей из спортшкол Курской и Белгородской областей, а также посетили предпремьерный показ фильма "Федя. Народный футболист".

Лидером рейтинга по-прежнему остается сборная Аргентины (1 883). В тройку лучших также входят команды Франции (1 859) и Испании (1 844).

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций ременно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.