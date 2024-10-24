Кержаков отказался от продления контракта с "Зенитом"

Российский вратарь Михаил Кержаков летом покинет петербургский "Зенит".

По словам 37-летнего вратаря, его действующий контракт, который истекает летом 2025 года, не будет продлен и он покинет "Зенит".

- Переподписание контракта? Я думаю, его не будет больше. Я думаю, это последний год, - сказал голкипер "Зенита" в интервью "Футбол нот дэд".

На данный момент Кержаков восстанавливается после травмы, полученной на одной из тренировок. Футболист ранее сообщил, что на зимних тренировочных сборах вернется в общую группу петербургской команды. В этом сезоне вратарь ни разу не выходил на поле.

"Зенит" после 12-ти туров идет на втором месте в РПЛ. Лидером чемпионата России является "Краснодар", опережающий клуб с берегов Невы на один балл.