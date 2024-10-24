Матч России с Брунеем будет учтен в рейтинге ФИФА

Товарищеский матч между сборными России и Брунея будет учтён в рейтинге ФИФА. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на слова неназванного представителя службы коммуникации РФС.

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Со сборной Брунея Россия сыграет 15 ноября в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени. Сборная России сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).