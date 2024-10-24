РФС случайно анонсировал второй матч сборной России с Сирией

На официальном сайте Российского футбольного союза анонсировано проведение второго товарищеского матча сборной России в ноябре. Соперником станет национальная команда Сирии. Встреча пройдёт 19 ноября в Волгограде. С таким заголовком опубликовано сообщение об игре с Брунеем.

Известно, что 15 ноября национальная команда России проведёт первый товарищеский матч ноябрьского сбора. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Брунеем в Краснодаре.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).