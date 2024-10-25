Иностранный новичок ЦСКА рассказал о покупке 50 квартир

Боснийский новичок московского ЦСКА Миралем Пьянич рассказал о покупке 40-50 апартаментов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Футболист заявил, что ему нравится заниматься недвижимостью, поэтому он покупает дома и квартиры по всему миру.

«Это действительно важно, потому что профессиональная карьера очень коротка», — посчитал он.

Ранее Пьянич извинился за то, что прежде отказывался играть против сборной России. По его словам, он никогда ничего не имел против российского футбола и российских игроков.

ЦСКА объявил о переходе Пьянича 26 сентября. Контракт рассчитан на год с возможностью пролонгации еще на год.