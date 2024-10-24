Okko покажет церемонию вручения «Золотого мяча». Будут и русский комментарий, и оригинальная дорожка
Церемонию вручения «Золотого мяча» будут транслировать в Okko.
Онлайн-кинотеатр эксклюзивно покажет церемонию вручения премии 28 октября. Начало трансляции – в 21:00 по московскому времени.
Зрители смогут посмотреть событие в прямом эфире и в записи как с комментариями и переводом, так и с оригинальной дорожкой. Ведущими российской версии «Золотого мяча» выступят комментаторы Денис Алхазов и Павел Разживин, а также актер Васант Балан.
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Okko покажет церемонию вручения «Золотого мяча». Будут и русский комментарий, и оригинальная дорожка
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