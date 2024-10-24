Названы самые дорогие футболисты чемпионата России в сезоне-2024/25

Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел и полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян являются самыми дорогими футболистами команд Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2024/25. Официальный отчет о летнем трансферном периоде опубликован на сайте РПЛ.

Список сформирован из самых дорогих футболистов каждой из команд. Трансферная стоимость Вендела и Сперцяна оценивается в €20 млн. Стоимость лучшего футболиста прошлого сезона РПЛ Константина Тюкавина - €16 млн.

Средняя стоимость футболистов в заявках команд РПЛ в текущем сезоне составляет €1,528 млн. Наибольшей средней стоимостью обладают центральные нападающие и атакующие футболисты - €2,043 млн, далее располагаются правые защитники (€1,800 млн) и левые защитники (€1,635 млн).