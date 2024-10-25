Бывший футболист сборной России рассказал, кто должен получить «Золото мяч»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что игрок мадридского "Реала" Винисиус должен получить "Золотой мяч", передает "Советский спорт".

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"Винисиус Жуниор, наверное, заслужил "Золотой мяч". А кто еще? В тройку бы еще включил Мбаппе и Холанда. Беллингему ещё рано завоевывать такую награду", - сказал Билялетдинов.

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 28 октября.

В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус забил пять мячей в десяти матчах. В Лиге чемпионов бразилец забил три мяча в трех матчах. В прошлом сезоне Винисиус стал победителем Лиги чемпионов.

10 июня трое болельщиков испанского футбольного клуба "Валенсия" были приговорены к восьми месяцам тюремного заключения за оскорбления расистского характера в отношении Винисиуса Жуниора.

Инцидент произошел 21 мая 2023 года во время матча, который "Валенсия" выиграла у "Реала" со счетом 1:0. Оскорбления в адрес Винисиуса звучали и перед началом встречи, и по ходу игры. "Валенсия" пообещала найти и наказать виновных.