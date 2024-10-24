«Спартак» отказался от подписания Миранчука летом
В летнее трансферное окно «Спартак» рассматривал вопрос подписания полузащитника Антона Миранчука, сообщает Metaratings.ru.
Согласно данным источника, стороны не дошли обсуждения предметных условий для заключения контракта. «Спартак» принял решение сосредоточиться на других кандидатах и отказался от услуг Миранчука, который в последствии перешел в швейцарский «Сьон», подписав контракт до 30 июня 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 6 миллионов евро.
В текущем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в четырех матчах «Сьона» и не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 267 минут.
После 12 туров «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками. Лидирует «Краснодар» с 30 очками.