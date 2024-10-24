«Спартак» отказался от подписания Миранчука летом

В летнее трансферное окно «Спартак» рассматривал вопрос подписания полузащитника Антона Миранчука, сообщает Metaratings.ru.

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Согласно данным источника, стороны не дошли обсуждения предметных условий для заключения контракта. «Спартак» принял решение сосредоточиться на других кандидатах и отказался от услуг Миранчука, который в последствии перешел в швейцарский «Сьон», подписав контракт до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в четырех матчах «Сьона» и не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 267 минут.

После 12 туров «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 19 очками. Лидирует «Краснодар» с 30 очками.