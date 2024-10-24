Илич намекнул на скорое возвращение к тренерской работе

46-летний сербский специалист Саша Илич намекнул на скорое возвращение к тренерской деятельности. Об этом он рассказал в интервью «СЭ».

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Последним местом работы тренера стал «Пари НН». 5 октября клуб отправил Илича в отставку.

«У меня есть несколько предложений. Думаю над ними. Но сейчас не лучший период для тренерской работы, потому что у каждого клуба в мире есть тренер. Но это нормально. Думаю, через несколько месяцев что-то произойдет», — рассказал Илич.

Он отметил, что пока живет в Белграде, где отдыхает и проводит время с семьей и друзьями. Период в Нижнем Новгороде тренер назвал непростым и заявил, что соскучился по дому.

Илич работал главным тренером сборной Сербии (до 16 и до 18 лет), а также руководил «Чукаричками», софийским ЦСКА и греческим «Атромитосом».

Главным тренером «Пари НН» работал с мая 2024 года. Клуб заключил с ним контракт на 1,5 года.