Дзюбе предрекли завершение карьеры в 2024 году

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, что российский нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба завершит карьеру в 2024 году.

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Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Он может помочь, он умеет придержать мяч, скинуть партнеру, Дзюба очень сильный игрок. Если там его будут нормально использовать, то он поможет до зимы. А уже потом весной будет видно, сомневаюсь, что он весной продолжит карьеру. Мне кажется, он завершит карьеру в этом круге», — заявил Наумов.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча Российской премьер-лиги с «Зенитом», вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в «Акроне» сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра.

Встреча «Акрона» и «Зенита», которая состоялась на стадионе «Самара Арена», завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. Уже в первом тайме петербуржцы отличились трижды — на 16-й и 39-й минутах отличился Андрей Мостовой, а на 45-й — колумбиец Матео Кассьерра. Во второй половине «Зенит» забил еще два. На 52-й минуте отличился аргентинский нападающий Лусиано Гонду, а на 85-й — бразилец Артур.