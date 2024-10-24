Махачкалинское "Динамо" оштрафовали за поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал махачкалинское "Динамо" на 50 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

19 октября махачкалинское "Динамо" дома уступило ЦСКА со счетом 0:1.

"Болельщики махачкалинского "Динамо" бросали зажигалку и мяч-попрыгунчик на поле. За бросание предметов зрителями клуб оштрафован на 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Махачкалинское "Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 12 матчах. В следующем туре команда дома сыграет с тольяттинским "Акроном" 26 октября.