Футболист "Крыльев Советов" избежал дополнительной дисквалификации

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию для бразильского защитника самарских "Крыльев Советов" Фернандо Костанцы по итогам игры 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

20 октября "Крылья Советов" на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" со счетом 2:2. Костанца был удален на 68-й минуте игры.

"Рассмотрели удаление Фернандо Костанцы, контакт с коленом соперника при попытке сыграть в мяч. Посмотрели видео, по видеосвязи сам игрок принял участие в заседании, а также спортивный директор клуба Сергей Корниленко. Мы получили письмо от "Крыльев Советов", а также от футболиста "Оренбурга" Джимми Марина. Никакой травмы нет, Марин после этого забил еще два гола, с ним все в порядке, он написал, что Констанца извинился, а также попросил не применять дополнительную дисквалификацию к Констанце", - сказал Григорьянц.

"Крылья Советов" занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 12 матчах. В следующем туре самарская команда дома сыграет с "Краснодаром" 28 октября. Костанца не сможет принять участие в игре, он пропустит один матч из-за дисквалификации.