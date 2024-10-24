«Атлетико» пожаловался в УЕФА из-за пенальти в пользу «Лилля». Мадридский клуб считает его «выдуманным» и не понимает, почему не вмешался ВАР
На 74-й минуте при счете 1:1 итальянский арбитр Марко Гуида назначил пенальти в ворота «Атлетико» после падения Бенжамена Андре в борьбе за мяч с Коке. Джонатан Дэвид реализовал 11-метровый.
В мадридском клубе считают пенальти «выдуманным», пишет Marca. В клубе убеждены что Гуида ошибся, и не понимают, почему арбитры ВАР не позвали главного судью посмотреть повтор и отменить пенальти.
Из-за этой ситуации «Атлетико» подал официальную жалобу на судейство в УЕФА.
Симеоне о матче с «Лиллем»: «Атлетико» мог выиграть 4:2, но проиграл 1:3. Пенальти не было, арбитр сначала сказал про игру рукой, потом про толчок – когда-нибудь так будет и в нашу пользу, надеюсь»
Экс-арбитр Итурральде не согласен с пенальти в ворота «Атлетико»: «Коке даже не касается игрока «Лилля». У судей есть инструмент – нужно было лишь посмотреть эпизод»
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Экс-судья Лаос о пенальти в ворота «Атлетико»: «ВАР нужен для помощи людям, которые совершают ошибки. Как у коллег не хватило сочувствия позвать судью к монитору, прежде чем принять решение?»
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