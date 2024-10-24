Названы лидеры РПЛ по числу легионеров в составе

"Спартак" и "Динамо" имеют в своих составах наибольшее количество легионеров среди клубов Российской Премьер-Лиги. В московских командах заявлено по 13 легионеров, следует из официального отчета РПЛ по первому регистрационному периоду сезона-2024/25. Столько же - подмосковных "Химок". Отметим, что согласно лимиту, в заявке клуба на сезон не может быть больше 13 иностранных футболистов.

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В составе петербургского" Зенита" 12 легионеров, столько же у "Оренбурга", "Рубина", "Краснодара" и "Ахмата".

По итогам 12 туров лидером чемпионата является "Краснодар" с 30-ю набранными очками, "Зенит" располагается на второй строчке, набрав на одно очко меньше. Третью позиции занимает "Локомотив" (27 очков), московские "Динамо" (23) и "Спартак" (19) идут на пятом и шестом месте, соответственно.