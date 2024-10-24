Ример стал главным тренером сборной Дании по футболу

Брайан Ример назначен на пост главного тренера сборной Дании по футболу, сообщает пресс‑служба Датского футбольного союза (DBU).

Контракт 46‑летнего специалиста рассчитан до чемпионата мира 2026 года. C 2022 по 2024 год Ример тренировал бельгийский «Андерлехт».

Ранее сборную Дании возглавлял Каспер Юльманн, который покинул занимаемую должность после чемпионата Европы 2024 года.

Датчане занимают 21‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).