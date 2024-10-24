Станкович и Мусаев оштрафованы по итогам матча "Спартак" - "Краснодар"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах главному тренеру "Спартака" Деяну Станковичу и наставнику "Краснодара" Мураду Мусаеву по итогам матча 12-го тура РПЛ.

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"По матчу "Спартака" и "Краснодара", выход Станковича за пределы технической зоны - штраф 30 тысяч. Выход Мусаева - 30 тысяч рублей. Тренер "Краснодара" Корнеев - выход за пределы технической зоны с выходом на поле, он оштрафован на 10 тысяч, клуб на 20 тысяч. Задержка выхода "Краснодара" на поле перед началом матча - штраф 20 тысяч рублей", - заявил Григорьянц.

Московский "Спартак" принимал на своем поле "Краснодар" в рамках 12-го тура чемпионата России. Игра завершилась разгромной победой "горожан" (3:0). Голами отметились полузащитники "быков" Кевин Ленини и Виктор Са. Еще один мяч в собственные ворота забил вингер "Спартака" Хесус Медина.

После 12-ти туров московский "Спартак" с 19-ю очками занимает 6-е место в турнирной таблице. "Краснодар" возглавляет чемпионскую гонку. У команды 30 очков в 12-ти матчах. Отрыв от "Зенита" составляет 1 очко.

Источник: "Матч ТВ"