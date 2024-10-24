Холанд заинтересован в трансфере в "Реал"

Норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд может продолжить карьеру в "Реале".

© Rusfootball

Нападающий английского "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд заинтересован в переходе в мадридский "Реал". Как сообщает Sky Sports, игрок хотел бы попробовать свои силы в испанской Ла Лиге, и его привлекает вариант с возможным переходом в "королевский клуб".

Эрлинг Холанд перебрался в "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" летом 2022-го года. "Горожане" заплатили немецкому клубу за этот трансфер 60 миллионов евро - сумму отступных, прописанную в контракте с дортмундской командой. Отмечается, что опция выкупа Холанда из "Манчестер Сити" составляет 150 миллионов евро.

Всего в составе английского клуба за два с небольшим сезона Эрлинг Холанд принял участие в 110-ти матчах. На его счету 103 гола и 14 результативных передач.