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Винисиус Жуниор признан лучшим игроком третьей недели Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком третьей недели общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Назван лучший игрок третьей недели Лиги чемпионов
© Чемпионат.com

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» встречался с немецкой «Боруссией» Дортмунд. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). «Реал» одержал волевую победу со счётом 5:2. Винисиус Жуниор оформил хет-трик.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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