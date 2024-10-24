Определился второй соперник сборной России по футболу в ноябре

Матч между сборными России и Сирии пройдет в Волгограде, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС). Матч ТВ

Матч начнется в 19:30 на «Волгоград Арене». Игра станет второй для команды Валерия Карпина на ноябрьском сборе. 15 ноября сборная России сыграет с Брунеем в Краснодаре. Чемпионат.com

Сборная России занимает 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Сирии располагается на 93-й строчке. В 1988 году сборная СССР в Дамаске обыграла соперников из Сирии со счетом 2:0. ТАСС