Куртуа пропустит матч с «Барселоной» из-за травмы

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа может пропустить три-четыре недели из-за травмы приводящей мышцы левой ноги. Об этом сообщает ESPN.

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По информации источника, бельгийский вратарь не сможет принять участия в матче 11-го тура испанской Примеры с «Барселоной», который состоится 26 октября.

В нынешнем сезоне Куртуа принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.