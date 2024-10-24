«Зенит» может расстаться с одним из легионеров

Бразильский нападающий «Зенита» Артур в скором времени может покинуть Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает журналист Жорже Никола на своем YouTube-канале.

Он утверждает, что уже этой зимой футболист может вернуться в Бразилию. Причиной этому может стать маленькое игровое время Артура. Также журналист сообщает, что услуги футболиста были предложены двум клубам — «Фламенго» и «Крузейро».

Артур стал игроком «Зенита» в январе 2024 года. Сумма трансфера составила €15+3 млн. за 15+3 млн евро. В восьми играх за клуб он забил один гол и отдал две результативные передачи.

В сезоне-2024/25 команды в Российской премьер-лиге сыграли уже 12 туров. Лидером стал «Краснодар», который набрал 30 очков. На балл от лидера отстает петербургский «Зенит», замыкает тройку лучших московский «Локомотив», у которого в активе 27 очков. На четвертом и пятом местах идут столичные ЦСКА и «Динамо», набравшие одинаковое количество очков — 23.