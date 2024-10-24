Мужская сборная России по пляжному футболу разгромила команду ОАЭ в товарищеском матче. Встреча прошла в Дубае и завершилась со счётом 9:1 в пользу подопечных Михаила Лихачёва.

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В составе сборной России голами отметились Денис Пархоменко (3-я и 16-я минуты), Амадиус Виноградов (10, 21 и 27), Владислав Жариков (13), Кирилл Романов (22 и 23) и Артём Лукьянов (24).

«Качественно сыграли в обороне. Тренер обратил внимание на первый период, попросил сыграть качественно. Добегали за своими игроками. Считаю, что в большей степени установку тренера выполнили. А дальше уже начали реализовывать моменты. Хороший матч. Спасибо сопернику», — поделился эмоциями от победы Виноградов.

Отметим, что это была первая из двух запланированных товарищеских встреч сборных России и ОАЭ в рамках тренировочного сбора. Второй матч пройдёт 26 октября.