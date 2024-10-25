Тен Хаг: Антони очень хорош на тренировках

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил своё решение выпустить вингера Антони на замену в матче Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1).

© Чемпионат.com

«Я должен был наградить Антони за его выступления на тренировках – он очень хорош почти на каждом занятии», — приводит слова тен Хага BBC.

Ранее в СМИ появлялась информация о готовности «красных дьяволов» продать бразильского футболиста за £ 40 млн (€ 47,9 млн).

В нынешнем сезоне Антони принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.