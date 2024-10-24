Родриго пропустит 15-20 дней из-за травмы

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс пропустит 15-20 дней из-за повреждения правой двуглавой мышцы бедра. Об этом сообщает журналист Аранха Родригес в соцсети Х (ранее Twitter).

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Таким образом, бразильский футболист рискует пропустить матч 11-го тура испанской Примеры с «Барселоной», который состоится 26 октября.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

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