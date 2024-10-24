Манчини покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии

Итальянец Роберто Манчини уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянец получит около €30 млн за досрочный разрыв контракта.

Манчини возглавлял сборную Саудовской Аравии с августа 2023 года. В пяти последних матчах команда под его руководством одержала одну победу.

Манчини 59 лет, ранее он возглавлял сборную Италии. Под его руководством итальянская команда в 2021 году выиграла чемпионат Европы, дважды стала бронзовым призером Лиги наций (2021, 2023) и не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 года.

Также он был главным тренером итальянских "Фиорентины", "Лацио", "Интера", английского "Манчестер Сити", турецкого "Галатасарая" и петербургского "Зенита". С "Манчестер Сити" Манчини стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, с "Интером" трижды выиграл чемпионат и дважды - Кубок Италии. По разу Манчини приводил к победе в Кубке Италии "Фиорентину" и "Лацио". С "Галатасараем" тренер выиграл Кубок Турции.

В период игровой карьеры Манчини выступал за итальянские "Болонью", "Сампдорию", "Лацио" и английский "Лестер", в составе сборной Италии он стал бронзовым призером чемпионата мира (1990) и чемпионата Европы (1988).