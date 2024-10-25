Матч чемпионата Италии «Болонья» — «Милан» официально перенесен

Матч девятого тура чемпионата Италии по футболу между «Болоньей» и «Миланом», запланированный на субботу, перенесен на другую дату из‑за наводнения, сообщается на сайте серии А. Ранее на сайте администрации Болоньи сообщалось, что мэр города Маттео Лепоре принял решение о переносе встречи из‑за неблагоприятных погодных условий. Как отмечается в заявлении серии А, текущие условия не позволяют провести игру даже за закрытыми дверями. Новая дата матча будет объявлена позже. «Милан» с 14 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, «Болонья» (9) идет 13‑й. Прямые трансляции матчей серии А смотрите на каналах группы «Матч», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.