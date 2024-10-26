«СКА-Хабаровск» разгромил «Черноморец» в матче 16-го тура Первой лиги

Завершился матч 16-го тура Мелбет Первой Лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Черноморец». Игра закончилась со счётом 6:1 в пользу хозяев.

На 11-й минуте счёт во встрече открыл нападающий Георгий Гонгадзе, реализовав 11-метровый. На 19-й минуте Гонгадзе оформил дубль, забив с пенальти. На 21-й минуте нападающий Мераби Уридия сократил отставание «Черноморца» в счёте. На 40-й минуте полузащитник Артём Симонян укрепил преимущество хозяев. На 52-й минуте нападающий Камран Алиев довёл счёт до разгромного. На 78-й минуте нападающий Альбек Гонгапшев забил пятый мяч «СКА-Хабаровск» во встрече. На 84-й минуте седьмой гол в матче забил защитник Артём Быков.