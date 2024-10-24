Киевское "Динамо" уступило "Роме" в Лиге Европы

Матч 3-го тура Лиги Европы между "Ромой" и киевским "Динамо" завершился победой итальянской команды. "Рома" принимала на своем поле "Динамо" Киев в рамках 3-го тура общего этапа Лиги Европы. Игра завершилась минимальной победой римлян. Единственный гол в матче записал на свой счет украинский форвард "Ромы" Артем Довбик. На 23-й минуте нападающий точно пробил с пенальти.

После 3-х туров у "Ромы" 4 набранных очка. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги Европы. Киевское "Динамо" с нулем очков и разницей голов минус 6 располагается на последнем, 36-м месте в таблице.