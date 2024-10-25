Российский футболист оценил уровень безопасности в США

Российский футболист Павел Дашин оценил уровень безопасности в США. Его слова приводит «Чемпионат».

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Большим минусом Дашин назвал тот факт, что в США оружие находится в открытом доступе.

«В университете все безопасно и классно. Есть университетская полиция. Плюс мы живем в хорошем месте, где ничего не случается», — поделился он.

Дашин — воспитанник академии «Краснодара». В настоящее время он представляет команду университета Южного Иллинойса.

Ранее девушка полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука Елена пожаловалась на жизнь в США. Ей не понравилась платная доставка и установка телевизоров, которые также были задержаны.