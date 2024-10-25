Директор «Акрона» рассказал, возможно ли возвращение Салтыкова в клуб

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян рассказал, возможно ли возвращение вингера Никиты Салтыкова обратно в команду.

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«Мы хорошо знаем Никиту, его сильные качества, уверен, многие команды хотели бы его заполучить. Мы всегда с теплотой вспоминаем его период в «Акроне» и желаем ему удачи. Но сегодня у нас есть большой набор разнопрофильных вингеров, способных играть на обоих флангах. Как мы видим, они себя активно проявляют, а кому-то еще предстоит это сделать. Мы рассчитываем на каждого из них, поэтому конкуренция на этих позициях серьёзная. «Акрон» и Салтыков — это был очень теплый с обеих сторон союз, мы справедливо считаем, что «Акрон» дал Никите путевку в большой футбол и не закрываем двери для возобновления этого союза в будущем», — приводит слова Задояна Metaratings.ru.

Напомним, Никита Салтыков выступал за клуб в сезоне 2022/2023 в составе «Акрона» на правах аренды. Сейчас 20-летний футболист выступает за «Локомотив». В текущем сезоне в составе клуба она провел шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Его соглашение с командой рассчитано до 31 января 2028 года.