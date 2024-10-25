Моуринью вошел в топ-5 тренеров по набранным очкам в ЛЕ за всю историю турнира

Жозе Моуринью вошел в топ-5 тренеров по числу очков, заработанных в Лиге Европы.

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В статистике учитываются очки, набранные клубами за всю историю турнира, то есть в Лиге Европы и Кубке УЕФА, начиная с сезона-1971/72.

Всего команды португальского тренера набрали 124 очка. Больше лишь на счету Хуанде Рамоса (130), Жорже Жезуша (149), Джованни Трапаттони (180) и Унаи Эмери (213).

Напомним, Жозе Моуринью выигрывал Кубок УЕФА с «Порту» в сезоне-2002/03 и Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17.

Сейчас 61-летний специалист возглавляет «Фенербахче», выступающий в турнире в этом сезоне. Вчера турки сыграли вничью с «МЮ» (1:1).