«Рубин» может уволить Рахимова по итогам матча с «Оренбургом»

Казанский «Рубин» рассматривает вариант отставки главного тренера Рашида Рахимова. Матч 13-го тура РПЛ с «Оренбургом» станет решающим для 59-летнего специалиста. Если «Рубин» плохо проявит себя в выездной игре, то руководство клуба может решиться на кадровые перестановки, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

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Отмечается, что в руководстве клуба сформировалась «оппозиция» по отношению к Рахимову. Часть руководства лоббирует отставку тренера по ходу текущего сезона. Ситуация обострилась под давлением болельщиков, которые призывают уволить Рахимова. Кроме того, «Рубин» демонстрирует неубедительные результаты — 1 побед, 2 ничьи и 3 поражения в последних 6 матчах РПЛ.

Вакантное место в случае увольнения Рахимова может занять экс-наставник ЦСКА Владимир Федотов. Ранее об этом также сообщал «Чемпионат».