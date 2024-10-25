Анчелотти высказался о Мбаппе перед матчем «Реал» — «Барселона»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о нападающем своей команды Килиане Мбаппе в преддверии принципиального матча 11-го тура Ла Лиги с «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 22:00 мск.

«Мы довольны Килианом, потому что он забивает голы. Он важен для команды, в матче Лиги чемпионов с „Боруссией“ он принимал самое активное участие в обоих голах. Мы не форсируем события — ни я, ни команда, ни он. Очевидно, что Мбаппе будет добиваться больших высот, потому что у него есть для этого все необходимые качества», — цитирует Анчелотти AS.