Основателю АМФР Андрееву присвоено звание почетного члена РФС
Основателю Ассоциации мини‑футбола России (АМФР) Семену Андрееву присвоено звание почетного члена Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Решение принято на заседании исполкома РФС в пятницу, 25 октября.
— Звание присвоено за особые заслуги перед отечественным футболом, а также за активное участие в управлении футболом в качестве члена исполкома РФС, — говорится в заявлении.
Андреев — заслуженный тренер России, экс‑главный тренер национальной сборной по футзалу. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата Европы 1996 года и обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 1996 года.
С 1992 года Андреев был президентом АМФР, после чего получил статус почетного президента АМФР.