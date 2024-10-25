Основателю АМФР Андрееву присвоено звание почетного члена РФС

Основателю Ассоциации мини‑футбола России (АМФР) Семену Андрееву присвоено звание почетного члена Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.

© АМФР

Решение принято на заседании исполкома РФС в пятницу, 25 октября.

— Звание присвоено за особые заслуги перед отечественным футболом, а также за активное участие в управлении футболом в качестве члена исполкома РФС, — говорится в заявлении.

Андреев — заслуженный тренер России, экс‑главный тренер национальной сборной по футзалу. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата Европы 1996 года и обладателем бронзовых медалей чемпионата мира 1996 года.

С 1992 года Андреев был президентом АМФР, после чего получил статус почетного президента АМФР.