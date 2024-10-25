Футболист «Зенита» Сантос получил российский паспорт

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил паспорт Российской Федерации, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В понедельник, 21 октября, Сантос указом президента России Владимира Путина получил российское гражданство.
— Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт‑Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту российский паспорт. Поздравляю нового гражданина нашей страны со знаменательным событием! — написала Волк в Telegram‑канале.
Дугласу Сантосу 30 лет, уроженец Бразилии выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.
Защитник стал олимпийским чемпионом‑2016 в составе сборной Бразилии.