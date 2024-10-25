Игонин назначен председателем комитета РФС по работе с болельщиками

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин назначен председателем комитета Российского футбольного союза (РФС) по работе с болельщиками, сообщается на официальном сайте РФС.

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Решение было принято на заседании исполкома организации, которое прошло в пятницу, 25 октября.

Игонину 48 лет, с ноября 2023 года Игонин занимал должность президента Федерации футбола Санкт‑Петербурга, в октябре 2024‑го покинул пост.

Игонин выступал за «Зенит» с 1995 по 2003 год, в составе «сине‑бело‑голубых» стал обладателем Кубка России‑1998/99.