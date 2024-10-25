Геркус предложил вариант реформы Кубка России

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус предложил варианты реформы Кубка России по футболу. Он считает, что нужно изменить схему проведения группового этапа, включив в Путь РПЛ клубы из Первой лиги, а «нижние» клубы таблицы РПЛ — отправить в Путь регионов.

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