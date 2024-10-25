Полузащитник «Зенита» Мантуан назвал сильные стороны «Локомотива»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан перед матчем 13‑го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» отметил, что сильной стороной московской команды является игра на контратаках.

Встреча пройдет в воскресенье, 27 октября, в Санкт‑Петербурге и начнется в 19:30 (мск).

— Следующий матч чемпионата — ​против «Локомотива». После перехода Глушенкова могло показаться, что атакующий потенциал москвичей серьезно ослаблен, однако забивают они прилично. Следите за их выступлениями? В чем они хороши?

— Мы прекрасно знаем, что они сейчас здорово играют в чемпионате, много забивают. Думаю, их сильная сторона — ​не только в этом году, но и в прошлом — ​быстрые атаки и контр­атаки, поэтому нам необходимо очень хорошо подготовиться к воскресенью. Чтобы выйти из этой крайне важной игры победителями.

— Какой игры вы ждете на «Газпром Арене»?

— Жду отличного футбола, это ведь принципиальное противостояние! Надеюсь, все наши болельщики придут на стадион и поддержат нас, потому что важность этой игры неоценима. В случае победы шанс вернуться в лидеры будет очень высоким, и его ни в коем случае нельзя упускать, — приводит слова Мантуана пресс‑служба «Зенита».

«Зенит» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» (27 очков) находится на третьей строчке.

Прямую трансляцию игры смотрите в эфире «Матч ТВ» (с 18:30) и МАТЧ ПРЕМЬЕР (с 19:20), а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Источник:Официальный сайт ФК «Зенит»