Бразильский футболист «Зенита» станет рядовым ВС РФ

Футболист петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, который получил российский паспорт, в ближайшие дни встанет на учёт в санкт-петербургском военкомате, передает Telegram-канал Mash.

У футболиста нет военной специальности, поэтому он попадёт в запас рядовым.

Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В "Зените" есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, — Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из "Зенита" он перешел в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" занимает второе место, набрав 29 очков. Лидирует в чемпионате "Краснодар", обыгравший на выезде московский "Спартак" со счетом 3:0.

В следующем матче чемпионата России "Зенит" сыграет с московским "Локомотивом".