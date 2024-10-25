«Балтийский Шторм» одержал волевую победу над ЦСКА

В первой встрече «Финала четырёх» PARI Высшей Лиги в Краснодаре встречались команды из Калининграда и Москвы. Начало матча получилось для калининградцев обескураживающим. «Армейцы» пользовались ошибками соперника и к 16-й минуте занесли трижды — дубль оформил Георгий Колосов, еще одна попытка на счету Ильи Гусева. Все три заноса реализовал Павел Косоруков. А дальше калининградцы отыгрались в течение тринадцати минут — Бондаренко, Чижов и Акуабу оформили по попытке, а Вознюк реализовал две из них. К перерыву ЦСКА вёл в счёте 21:19. В начале второго тайма мяч был больше у калининградцев, чье давление привело в итоге к штрафному, который забил Вознюк. Ну, а дальше «Шторм» сотворил красивую атаку по левому флангу, её попыткой завершил Никита Блинцов. Однако концовка встречи осталась за «армейцами». Семёнов вернул интригу в игру, после чего ЦСКА пытался на протяжении десяти минут взломать зачётку соперника. Безуспешно, в финал выходит «Балтийский Шторм». «Балтийский Шторм» — ЦСКА — 30:26 (19:21) Попытки: Бондаренко (20), Чижов (27), Акуабу (33), Блинцов (62) — Колосов (5, 16), Гусев (12), Семёнов (73); Реализации: Косоруков (6, 13, 17) — Вознюк (28, 34); Штрафные: Вознюк (57, 71) — нет; Желтые карточки: нет — Колосов (34), Лесков (56).