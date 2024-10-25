Бывший тренер сборной России повлиял на переход Дзюбы в «Акрон»

Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заурбек Тедеев заявил, что бывший наставник сборной России Станислав Черчесов повлиял на переход Артема Дзюбы в команду, передает "Матч ТВ".

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"Когда шли переговоры, мы созвонились со Станиславом Саламовичем Черчесовым. Его советы, его мнение для меня в итоге оказались ключевыми", - сказал Тедеев.

36-летний Дзюба пополнил состав "Акрона" в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте матча Российской премьер-лиги с "Зенитом", вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде. Позднее в "Акроне" сообщили, что у Дзюбы диагностировали микроповреждение задней поверхности бедра.