Бывшему футболисту сборной России было сложно завязывать шнурки из-за лишнего веса

Бывший футболист сборной России и петербургского "Зенита" Владислав Радимов заявил, что боролся с лишним весом, передает "Спорт-Экспресс".

"Мой рекордный вес? 115. Как раз, когда ушел от Булановой и сидел дома. Мне дышать было тяжело. Стоял ком посреди груди. Ну и шнурки завязывать сложновато", - сказал Радимов.

Радимов развелся с певицей Татьяной Булановой в декабре 2016 года.

Вместе с "Зенитом" Радимов стал чемпионом России 2007 года.

В сезоне-2007/08 Радимов стал вместе с сине-бело-голубыми обладателем Кубка УЕФА. В решающем матче российский клуб обыграл шотландский "Рейнджерс". Также в 2008 году Радимов выиграл в составе "Зенита" Суперкубок УЕФА. В матче за трофей "Зенит" обыграл английский "Манчестер Юнайтед". В сезоне-2000/2001 Радимов выиграл Кубок Испании в составе "Сарагосы".