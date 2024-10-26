ЦСКА в большинстве не смог обыграть «Факел»

Московский ЦСКА сыграл вничью с воронежским «Факелом» в домашнем матче 13‑го тура МИР РПЛ.

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Встреча прошла в субботу на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 0:0.

На 66‑й минуте прямую красную карточку получил защитник «Факела» Райан Сенхаджи.

ЦСКА набрал 24 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата. «Факел» (11 очков) располагается на 14‑й строчке.

В следующем туре «красно‑синих» ждет дерби против «Спартака», матч пройдет 2 ноября. «Факел» 3 сентября примет на своем поле «Химки».