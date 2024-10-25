Российский футболист поделился впечатлениями о жизни в США

Российский футболист Университета южного Иллинойса Павел Дашин рассказал о своем впечатлении от США. Свое мнение он высказал в беседе с «Чемпионатом».

По словам Дашина, первый год он ходил по США «под впечатлением, чуть не в шоке».

«Я как-то папе говорил: "Офигеть, для кого-то невозможно попасть в Америку, а я туда-сюда летаю". Был под большим впечатлением от поездки в Чикаго. От города. В Нью-Йорке тоже поймал вау-эффект. Был шокирован в хорошем смысле», — добавил он.

Футболист отметил, что не пытается идеализировать страну, «она не идеальна и имеет проблемы». При этом Дашин указал, что ему не довелось с этим столкнуться.