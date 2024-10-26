Российский миллиардер собирается купить футбольный клуб из Хорватии

Российский миллиардер Денис Штенгелов собирается купить футбольный клуб "Горица", который выступает в чемпионате Хорватии. Сообщается, что Штенгелов хочет стать полным владельцем "Горицы" в первой половине 2025 года. При этом уже до Нового года в футбольный клуб должный прийти первые финансовые вливания.

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Денису Штенгелову 52 года. По оценкам, его состояние составляет 1,3 млрд долларов. В списке богатейших россиян он на данный момент занимает 94-е место.

Футбольный клуб "Горица" был образован в 2009 году. В Первой лиге Хорватии команда выступает с сезона-2020/21. В текущем сезоне "Горица" за 10 матчей набрала 10 очков, с которыми занимает предпоследнее, девятое место в турнирной таблице.