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Российский футболист назвал альтернативу пиву после матчей

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Валерий Царукян назвал альтернативу пиву после матчей. Его слова приводит «РБ Спорт».

Царукян назвал альтернативу пиву после матчей
© РИА Новости

Российский футболист отметил, что не пьет алкоголь.

«После игры предпочитаю поиграть на фортепиано. Что касается газировки, то могу позволить себе колу», — заявил Царукян.

11 октября полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сделал выбор между колой и пивом. Игрок заявил, что предпочитает алкогольный напиток.

«После игры это что вообще? Классика», — заявил он.

Царукян провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем сезоне. Он забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

Футбол
Максим Глушенков
Зенит