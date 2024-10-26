Полузащитник «Нижнего Новгорода» Валерий Царукян назвал альтернативу пиву после матчей. Его слова приводит «РБ Спорт».

Российский футболист отметил, что не пьет алкоголь.

«После игры предпочитаю поиграть на фортепиано. Что касается газировки, то могу позволить себе колу», — заявил Царукян.

11 октября полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сделал выбор между колой и пивом. Игрок заявил, что предпочитает алкогольный напиток.

«После игры это что вообще? Классика», — заявил он.

Царукян провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в нынешнем сезоне. Он забил три мяча и сделал одну голевую передачу.