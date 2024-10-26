Месси обыграл Миранчука в матче плей-офф американской лиги

«Интер Майами» обыграл «Атланту Юнайтед» в первом матче 1/8 финала МЛС.

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Встреча, проходившая в Форт-Лодердейле, завершилась со счетом 2:1. На гол уругвайца Луиса Суареса на 2-й минуте «Атланта» ответила точным ударом грузина Сабы Лобжанидзе на 39-й минуте. Победу «Интер Майами» принес испанец Жорди Альба, отличившийся на 60-й минуте. Ему ассистировал Месси.

За «Атланту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Он появился на поле во втором тайме и результативными действиями не отметился. Всего за команду он провел 11 поединков, в которых забил трижды.

Ответный матч состоится на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Он запланирован на 3 ноября, начало матча — 02:00 мск.

Официально о трансфере российского полузащитника в «Атланту» было объявлено 30 июля. Прежде Алексей выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды. В минувшем сезоне 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.